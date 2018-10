Vier russische Staatsangehörige mit Spionageausrüstung seien in einem Hotel in der Nähe der OPCW festgenommen und nach Russland ausgewiesen worden. Die unabhängige Organisation untersuchte damals unter anderem Vorwürfe von Chemiewaffeneinsätzen im syrischen Bürgerkrieg und den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal in Großbritannien.