Außenminister Maas (r) und sein französischer Kollege Le Drian. Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Die Außenminister wichtiger westlicher und arabischer Staaten haben bei einem Treffen in Paris eine neue diplomatische Initiative zur Lösung des Syrien-Konflikts vorbereitet.



Nach der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel sei dies nun der "Startschuss" für die politischen Bemühungen um eine Friedenslösung, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas vor dem Treffen. Neben Gastgeber Frankreich beteiligen sich auch die USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und Jordanien an der Initiative.