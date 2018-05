Das Internationale Filmfestival Cannes wird heute Abend mit dem neuen Film des iranischen Oscar-Preisträgers Asghar Farhadi eröffnet. Für die Premiere seines Psychothrillers "Everybody knows" werden auf dem roten Teppich auch die Hauptdarsteller Penelope Cruz und Javier Bardem erwartet.



"Everybody knows" ist einer von 21 Beiträgen, die in diesem Jahr im Wettbewerb des Filmfestivals um die Goldene Palme konkurrieren. Deutsche Filmemacher sind dieses Mal nicht im Wettbewerb vertreten.