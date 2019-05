Eine Pusteblume im abendlichen Dämmerlicht. Symbolbild

Hoch "Ophelia" bringt in Deutschland nur kurz freundliches Wetter. Bereits zum Wochenende lasse es sich von atlantischen Tiefausläufern nach Südosten abdrängen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.



"Auf beständiges und sehr warmes Sommerwetter muss weiter gewartet werden", sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Auch in der neuen Woche wird es unbeständig. "Eine Kaltfront überquert Deutschland am Montag mit Regen, Schauern und einzelnen Gewittern südostwärts."