Ein Flugzeug steht am O'Hare International Airport in Chicago.

Quelle: Noreen Nasir/AP/dpa

Strenges Winterwetter hat in Teilen der USA den Verkehr an Flughäfen und auf Straßen auch am Montag schwer beeinträchtigt. Im Mittleren Westen mussten fast 1.500 Flüge gestrichen werden, nachdem Schneestürme schon am Vortag für 1.200 Flugausfälle gesorgt hatten.



Erneut stand dabei der Flughafen O'Hare in Chicago mit 1.189 abgesagten Flügen im Mittelpunkt. Das berichteten US-Medien. Das Winterwetter hielt am Montag neben Michigan auch die Bundesstaaten Wisconsin und Indiana fest im Griff.