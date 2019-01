Am Mittwoch soll es ab einer Höhe von 500 bis 700 Metern zeitweise schneien. Die Wetterlage in den österreichischen Alpen hat sich durch neue Schneefälle weiter verschärft. In einigen Regionen der Steiermark gilt seit Dienstagabend die höchste Lawinenwarnstufe. Im ganzen Land waren rund 100 Straßen wegen der Gefahr von Abgängen gesperrt. In Bayerns Skigebieten sind zahlreiche Lifte und Pisten außer Betrieb. Hamburg erlebte am Dienstag die erste Sturmflut des Jahres. Die Elbe überflutete Teile des St.-Pauli-Fischmarkts. In Travemünde drückte der Wind eine Fähre gegen den Anleger. Das Schiff wurde am Rumpf durchlöchert. Ansonsten kippten in dem Sturm vereinzelt Bäume um.