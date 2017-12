Es ist gerade mal eine Woche her, dass extremer Dauerregen zu einer katastrophalen Hochwasserlage im Harz führte. Nun steht schon die nächste schwere Unwetterlage ins Haus. Der Grund dafür: Tropisch heiße Luft aus dem Mittelmeerraum ist in den Süden und Osten Deutschlands gelangt. So werden heute vor allem in Sachsen und Bayern Menschen mit Höchsttemperaturen bis zu 36 Grad belastet. Gleichzeitig ist die Luft aber auch sehr schwül.