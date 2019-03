Festgelegt ist der astronomische Frühlingsbeginn auf den Termin, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Das ist der Fall, wenn die Sonne genau über dem Äquator der Erde steht. Zwischen zwei solchen Ereignissen vergehen genau 365 Tage, fünf Stunden und 48 Minuten. Nun ist ein Jahr in unserem gregorianischen Kalender mit 365 Tagen etwas zu kurz. Alle vier Jahre sind 23 Stunden und 16 Minuten überfällig, was wir mit einem Schalttag ausgleichen. Ein Schalttag ist mit 24 Stunden allerdings wiederum etwas zu lang.



Genau das ist der Grund warum der Frühlingsanfang langsam aber sicher im Jahr immer weiter nach vorne wandert. Der 21. März ist also erstmal abgeschrieben. In einigen Jahrhunderten läge der Frühlingsanfang also sogar an Weihnachten. Um das zu verhindern sieht der gregorianische Kalender eine Lösung vor: Der Schalttag, der im Jahre 2100 eigentlich angesetzt ist, entfällt. Bis dahin verschiebt sich der Frühlingsanfang aber ganz stetig weiter zum 19. März.