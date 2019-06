Mit dieser Einschätzung steht das PIK nicht alleine da. Auch das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung sieht einen Zusammenhang und kann das sogar in Computermodellen aufzeigen. Ursache für das Eiern des Jetstreams ist das schrumpfende Eis in der Arktis. Professor Markus Rex sagte gegenüber dem ZDF: "Das ist ja nun gekoppelt an die Erwärmung der Arktis, und da sich die Arktis in der Zukunft weiter erwärmen wird, ist leider davon auszugehen, dass das in der Zukunft eher schlimmer und intensiver werden wird."



Natürlich sind Wetter und Klima zwei verschiedene Dinge, aber hier wird erforscht, wie sich das veränderte Klima auf unser Wetter auswirkt. Das passiert immer stärker mit einem enormen Gefährdungspotenzial, wie auch das IPCC, also der Weltklimarat, in seinen Berichten aufführt.