Mit Schäden in England und den Niederlanden hat sich Sebastian angekündigt. Schon heute Vormittag erreichte er dann Deutschland. Die Nord- und Ostfriesischen Inseln registrierten Sturmböen um die 85 Stundenkilometer. Auf dem Brocken, dem höchsten Berg im Harz, waren es schon über 100 Kilometer pro Stunde. Dabei erreicht Sebastian seinen Höhepunkt erst am Nachmittag und am Abend, wenn er vor allem rund um die Nordseeküste Orkanböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde bringen kann. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind neben Hamburg und Schleswig-Holstein besonders Niedersachsen und Bremen betroffen. Erste Reedereien haben daher ihre Fährverbindungen zu den Inseln bereits eingestellt.