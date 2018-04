Der Winter kommt in Deutschland noch einmal zurück. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Strenger Frost und Schnee bestimmen das Wetter in Deutschland in den kommenden Tagen. Bis zu minus 13 Grad sind in der Nacht zum Montag möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem an den Alpen und im Bergland soll es frieren und reichlich schneien.



Autofahrer müssen sich daher am Wochenende auf glatte Straßen einstellen. Es treten winterliche Straßenverhältnisse mit teils erheblichen Behinderungen auf, warnt der DWD. Vor allem in der Mitte Deutschlands fällt Neuschnee.