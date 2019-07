In den USA litten die Menschen am Wochenende vom Mittleren Westen bis zur Atlantikküste unter drückender Hitze. Aus Ostküstenorten zwischen den Bundesstaaten Massachusetts und North Carolina, darunter die Metropolen New York, Philadelphia und Washington, wurden am Sonntag Temperaturen von um die 38 Grad gemeldet, die sich wegen hoher Luftfeuchtigkeit aber deutlich heißer anfühlten. An sieben US-Wetterstationen wurden Temperaturrekorde gemessen. Medienberichten zufolge starben in den Vereinigten Staaten am Wochenende mindestens sechs Menschen an den Folgen der Hitze.