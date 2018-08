Eine Gewitterfront hat am Donnerstag weite Teile Deutschlands in Atem gehalten. Umgestürzte Bäume führten zu Streckensperrungen bei der Deutschen Bahn. Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof wurde der Zugverkehr am Nachmittag vorübergehend vollständig eingestellt. Am Abend erklärte die Bahn, dass infolge von Unwettern zahlreiche Strecken in Norddeutschland gesperrt seien. Die Zuschauer der Leichtathletik-Europameisterschaften im Berliner Olympiastadion wurden aufgefordert, wegen eines aufziehenden Gewitters zunächst im Stadion zu bleiben.