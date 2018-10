Und aktuell in dieser Woche bleibt der Jetstream über West- und Mitteleuropa fast angetackert. Es bewegt sich, aber sehr langsam. Dazu gibt es eine starke Nord-Süd Komponente, also er mäandert (schlängelt sich) intensiv. So konnte ungewöhnlich kalte Luft bis nach Afrika vorstoßen. Diese Kaltluft sorgte hinter den Alpen für eine Tiefentwicklung. Das ist typisch. Manchmal wandern diese Tiefs dann Richtung Nordosten. Diesmal jedoch liegt der Jet anders, relativ stabil. Und so zieht das Tief Vaia schnurstracks nach Norden. Auf der Alpensüdseite kamen teils katastrophale Regenmengen zusammen und der gleiche Sturm saugte warme Luft aus dem Mittelmeerraum an.