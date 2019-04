Am Karsamstag lässt der Wind etwas nach, kommt aber immer noch aus östlichen Richtungen. Es wird wärmer als am Karfreitag, die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad an der Ostsee und sommerlichen 26 Grad örtlich am Rhein. Dabei scheint den ganzen Tag lang die Sonne von einem fast ungetrübten Himmel. Nur im Schwarzwald besteht ein geringes Schauer- oder Gewitterrisiko.