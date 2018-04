Was die Temperaturen an den Osterfeiertagen angeht, so sind die je nach Region sehr unterschiedlich. Im Umfeld der Ostseeküste fällt Ostern mit tagsüber nicht mehr als drei bis fünf Grad kühl aus. Der Karfreitag ist mit sonst ganz verbreitet 12 bis 15 Grad (an den Alpen mit Föhn sogar 17 Grad) aber sogar sehr frühlingshaft. Leider wird diese mildere Luft am Samstag und Sonntag mit strammem nördlichen Wind wieder etwas zurückgedrängt, so dass zweistellige Höchstwerte nur noch im Südwesten erreicht werden. Sonst liegen sie meist bei fünf bis neun Grad. Erst zum Ostermontag steigen sie wieder etwas an.