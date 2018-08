Die Hitze treibt viele Ausflügler an Seen - wie hier in Xanten. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Nach einer ebenso kurzen wie feuchten Abkühlung muss sich Deutschland wieder auf hohe Temperaturen einstellen. "In der neuen Woche geht es zunächst sommerlich und heiß weiter. Am Montag sind wieder bis zu 37 Grad drin", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Nordwesten sei mit einigen Schauern zu rechnen, sonst bleibe es trocken.



Am Dienstag nehme im Westen und in der Mitte Deutschlands die Gewittergefahr zu. "Es bleibt aber heiß, in der Osthälfte auch weiter sehr sonnig", so der DWD.