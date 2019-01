Auch in Deutschland sei es bereits angekommen, sagt Berdermann, und hat es dort sogar in den letzten Koalitionsvertrag geschafft. Tatsächlich sind die Mittel aufgestockt worden, geplant ist die Gründung eines eigenen DLR-Instituts für Weltraumwetter. Noch sei nämlich entscheidende Forschungsarbeit zu leisten, so der Wissenschaftler. Und es wäre "wichtig, eine Rundum-Überwachung zu haben, die Informationen rechtzeitig an Entscheidungsträger und an die richtigen Adressen weitergibt". Eine Weltraum-Wettervorhersage also.