Logo von WhatsApp. Symbolbild Quelle: Martin Gerten/dpa

Über WhatsApp verbreitete Gerüchte haben in Indien erneut zu grausamen Mob-Angriffen geführt. In einem Fall wurde eine Frau im westlichen Bundesstaat Gujarat getötet, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten zahlreiche Menschen eine unwahre Nachricht über den Messengerdienst erhalten, wonach Menschen in der Gegend Kinder entführen und verkaufen wollten.



Die unwahre WhatsApp-Nachricht führte laut Polizei offenbar zu vier weiteren Mob-Angriffen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden.