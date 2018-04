"Wir haben ja auch fürs Fahrradfahren keine Altersbeschränkung, obwohl auch hier viel passieren kann" Peter Holnick

Eine Begleitung durch die Eltern ist unerlässlich. Denn sich austauschen, sich selbst darstellen oder sich auch einfach nur verabreden - all das findet bei Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt statt. Was dabei häufig fehlt, sind Menschen, die vermitteln: "Was ist eine Haltung, was ist ein Wert, wie gehen wir miteinander um? Wie schreiben wir Kommentare, wie bewegen wir uns in sozialen Netzwerken? Wenn es die gäbe, dann wäre ein Mindestalter gar nicht vonnöten – wir haben ja auch fürs Fahrradfahren keine Altersbeschränkung, obwohl auch hier viel passieren kann", erklärt Holnick.