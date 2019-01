Facebook und WhatsApp auf einem Smartphone. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Facebook will seine Chat-Dienste wie WhatsApp und Messenger laut Medienberichten im Hintergrund zusammenlegen und stärker mit Verschlüsselung absichern. Das Unternehmen bestätigte der "New York Times" und der "Financial Times", dass es Überlegungen in diese Richtung gibt.



Ein ehemaliger Facebook-Manager sagte der "Financial Times", während die Verschlüsselung die Sicherheit der Daten verbessern würde, sei das wahre Ziel von Facebook vermutlich, an mehr Kontaktdaten heranzukommen.