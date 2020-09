Ebola im Kongo (Archiv)

Quelle: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation ist vom Rückgang der Ebola-Neuerkrankungen im Kongo "sehr ermutigt". Generaldirektor Tedros Adhanoum Ghebreyesus sagte: "Es sind nur drei neue Fälle in der vergangenen Woche und keine in den vergangenen drei Tagen gemeldet worden." Aber: "Solange wir nicht 42 Tage ohne neue Fälle haben, ist es nicht vorbei".



Die Ebola-Epidemie im Kongo begann im August 2018, zwei Jahre nach einer großen Epidemie in Westafrika mit 11.325 Toten in den Jahren 2014 bis 2016.