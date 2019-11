Ebola im Kongo. Archivbild

Quelle: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa

Bei zwei Angriffen auf Ebola-Helfer im Osten des Kongos sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge vier Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um ein Mitglied eines Impfungsteams, zwei Fahrer und einen Polizisten.



Wer dahinter steckte, war zunächst unklar. Der Ost-Kongo ist seit Jahren instabil, etliche Milizen sind in der Region aktiv. Sie greifen immer wieder Zivilisten und auch Ebola-Helfer an. Die Motive sind meist unklar.