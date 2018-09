Quelle: imago

Die Deutschen leben lang - aber nicht unbedingt gesund. Das zeigt der aktuelle Gesundheitsreport der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die europäischen Länder. Übergewicht, Alkoholkonsum und mangelnde Bewegung - darin sind die Deutschen leider ebenso überdurchschnittlich wie in ihrer Lebenserwartung. Neugeborene haben in Deutschland demnach eine Lebenserwartung von knapp 81 Jahren. Zwar verkürzte sich die Lebenserwartung damit leicht, lag aber immer noch drei Jahre über dem europäischen Durchschnitt. Das längste Leben dürfen mit 83 Jahren übrigens die Schweizer und Luxemburger erwarten. Wie groß die Unterschiede sind zeigt sich am Beispiel Russland. Mit einer Lebenserwartung von knapp 71 Jahren liegt das Land knapp ein Jahrzehnt hinter Deutschland.