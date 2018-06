Das bedeute, dass die Patienten das gefährliche HI-Virus bereits viele Jahre in sich getragen hätten. In dieser Zeit könnten sie möglicherweise andere Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Ammon und Jakab fordern deshalb von der europäischen Politik mehr Mühen im Kampf gegen Aids. "Am Welt-Aids-Tag appelliere ich dringend an alle Länder, jetzt entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um in der Europäischen Region eine Trendwende bei der HIV-Epidemie herbeizuführen", so Jakab.