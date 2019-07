Auch E-Zigaretten sind gesundheitsschädlich, sagt die WHO.

Aus europäischen Statistiken geht hervor, dass in Georgien fast 57 Prozent der Männer rauchen (2016), in Deutschland 29 Prozent (2013) und in Island 15,3 Prozent (2015). Die WHO warnt vor Zigarettenersatz wie E-Zigaretten und Produkten, bei denen Tabak erhitzt statt verbrannt wird. Alle seien gesundheitsschädlich.

Mehr als sechs von zehn Erdenbewohnern leben heute in Ländern, die mindestens eine Maßnahme gegen den Tabakkonsum ergriffen haben, schreibt die WHO. Das sind viermal so viele wie 2007. Knapp die Hälfte der Menschen lebt in Ländern, die auf ihren Pakungen Ekelbilder zeigen, etwa von Geschwüren, die Tabak verursacht hat.