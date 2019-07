Der WHO zufolge, fehlt weltweit Hilfe beim Nikotinsucht-Ausstieg.

Quelle: Lukas Barth/dpa

Der Nichtraucherschutz wächst zwar weltweit, aber bei Hilfen zur Entwöhnung hapert es noch. Zu diesem Schluss kommt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem neuen Welt-Tabak-Bericht. "Mit dem Rauchen aufzuhören ist eine der besten Dinge, die man für seine eigene Gesundheit tun kann", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.



In Deutschland gebe es immer noch zu wenig strikte Vorgaben für rauchfreie öffentliche Räume. Werbeverbote sollten verschärft und die Steuern erhöht werden.