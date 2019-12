Ein Baby wird in Madagaskar gegen Masern geimpft. Archivfoto

Quelle: Laetitia Bezain/dpa

Nach großen Erfolgen bei der Bekämpfung der Masern breiten sie sich derzeit wieder weltweit aus. Rund 140.000 Menschen sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im vergangenen Jahr an der Krankheit gestorben, zumeist Kinder unter fünf Jahren.



Die Zahl der Todesopfer ist im Langzeit-Vergleich zwar gesunken. Seit kurzem steigen die Zahlen jedoch wieder. Ein Grund ist laut der WHO eine zu niedrige Impfrate. Experten beklagen unter anderem Lücken in der Versorgung mit den Impfstoffen.