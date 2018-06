2017 wurden in Deutschland 927 Masern-Ansteckungen erfasst. Quelle: Patrick Seeger/dpa

In Europa sind nach einer Bilanz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im vergangenen Jahr 35 Menschen an Masern gestorben. Mehr als 21.000 hätten sich mit dem Virus angesteckt, etwa viermal so viele wie im Jahr zuvor, teilte die WHO in Kopenhagen mit.



Die Masern seien zurück in Europa, erklärte Regionaldirektorin Zsuzsanna Jakab. Größere Ausbrüche habe es in 15 der 53 Länder in der Region gegeben. Grund für den Anstieg sei vor allem die zurückgehende Impfquote, hieß es von der WHO.