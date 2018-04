Ein Junge hält im syrischen Duma ein Beatmungsgerät an den Mund. Quelle: -/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht deutliche Anzeichen für einen Giftgaseinsatz in Syrien. Die Symptome der rund 500 Betroffenen in Duma in der Rebellenhochburg Ost-Ghuta entsprächen einer Belastung mit giftigen Chemikalien.



Die Behörde stützt sich dabei auf Angaben von Gesundheitspartnern vor Ort. "Wir sollten empört sein über diese entsetzlichen Berichte und Bilder von Duma", sagte Peter Salama von der WHO. Die Behörde fordere sofortigen Zugang zu dem betroffenen Gebiet.