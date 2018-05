Ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen. Archivbild Quelle: Soeren Stache/dpa

Der Anteil der Raucher an der Weltbevölkerung sinkt nach dem neuen Tabakbericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht so schnell wie erhofft. Das erklärte Ziel, die Raucherraten von 2010 bis 2025 um 30 Prozent weltweit zu senken, werde wohl nicht erreicht, berichtete die Organisation zum Weltnichtrauchertag.



WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte, dass Tabak nicht nur Krebs verursacht, sondern auch nach Bluthochdruck der zweithäufigste Grund für Herzerkrankungen sei.