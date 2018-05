"Why Europe" macht Stimmung für Europa

Hier kreuzen sich die Wege. "Wir machen keine Nachrichten von und über die EU, sondern Kampagnen. Das heißt: Wir erklären, warum die EU für jeden einzelnen gut ist, was sie für dich und mich tut", erzählt Benedikt. Zum Beispiel die Kampagne "Reasons Why": Hier zeigen die Studenten, dass man wegen Schengen nicht mehr zwei Stunden an der französischen Grenze warten muss. "Und das ist doch cool, oder?", meint Mirko. Das alles passiert in wenigen Worten, kurz und knapp in Tweets und eingebunden in Fotos. Meistens in Nachtschichten nach den Uniseminaren.