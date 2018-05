Luigi Di Maio und Parteikollegen seiner Fünf-Sterne-Bewegung. Quelle: Riccardo Antimiani/ANSA/AP/dpa

Der Regierungsvertrag in Italien zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega steht. Die Sterne-Bewegung lässt ihre Mitglieder nun online darüber abstimmen. Wer künftig Regierungschef sein soll, ist aber noch nicht klar.



In ihrem Programm stehen Lega und Sterne-Bewegung für eine Außenpolitik ein, die die nationalen Interessen in den Mittelpunkt stellt. Einen Austritt aus dem Euro kündigen beide nicht an, fordern aber die europäischen Verträge "neu zu diskutieren".