Donald Trump (r) und Jon Voight.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat erstmals in seiner Amtszeit eine der bedeutendsten Kultur-Auszeichnungen der amerikanischen Regierung verliehen. Unter anderem den Schauspieler Jon Voight, den Schriftsteller James Patterson und die Sängerin Alison Krauss zeichnete Trump mit der "National Medal of Arts and Humanities" aus.



Die "National Medal of Arts" war 1984 vom US-Kongress eingeführt und seitdem jedes Jahr an Künstler verliehen worden, die einen besonderen Beitrag zur amerikanischen Kultur geleistet haben.