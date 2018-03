Konservative Gruppen haben Medienberichten zufolge zehn Millionen Dollar in die Wahl gepumpt. "Noch nie wurde so schnell so viel Geld für ein so bedeutungsloses politisches Rennen ausgegeben", kommentiert die "New York Times" die hohe Summe und liefert gleich die Begründung dafür: Den Republikanern drohe ein für sie "unerträgliches PR-Debakel". Denn Saccone liegt in Umfragen Kopf an Kopf mit dem Demokraten Conor Lamb. Experten sehen eine Signalwirkung der Sonderwahl weit über ihre nominelle Bedeutung hinaus.