Am 2. Februar kündigten die USA ihren Ausstieg aus dem Abkommen an.

Quelle: Vadim Savitsky/Defense Ministry Press Service/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat den formalen Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag zu atomaren Mittelstreckenraketen verkündet. Pompeo sagte in Bangkok, der Ausstieg der USA aus dem Vertrag "tritt heute in Kraft". Für das Ende des Abkommens sei "ausschließlich" Russland verantwortlich.



Das Außenministerium in Moskau hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass die USA den Vertrag offiziell beendet hätten. Damit erlischt einer der wichtigsten Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland.