Vor dem Hintergrund neuer Vorwürfe in der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton angegriffen. "Wenn ich auf ihn gehört hätte, wären wir jetzt im Sechsten Weltkrieg", schrieb Trump auf Twitter. Daher habe er Bolton feuern müssen.



Trumps Regierung will zudem gegen die geplante Veröffentlichung eines Buchs von Bolton vorgehen. Das Manuskript enthalte "Geheiminformationen in beträchtlichem Umfang", heißt es in einem Brief an einen Anwalt Boltons.