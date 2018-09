Umfragen gehen von einem knappen Vucic-Sieg in Belgrad aus. Quelle: Silas Stein/dpa

In der serbischen Hauptstadt Belgrad wird heute gewählt. Die Kommunalwahl gilt als wichtiger Stimmungstest für Staatspräsident Aleksandar Vucic. Der 47-Jährige will auch im wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des Landes seine Macht absichern. Dort hatten er und seine Fortschrittspartei zuletzt schlechter abgeschnitten als im übrigen Land.



Die zerstrittene Opposition sieht in der Abstimmung auf Jahre hinaus eine letzte Chance, dem "starken Mann" Serbiens etwas entgegenzusetzen.