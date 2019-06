Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ehrenamt als wichtigen "Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts" bezeichnet. In ihrem Podcast dankte sie allen, die sich ehrenamtlich engagieren. Es sei "alles andere als selbstverständlich" und bereichere "unsere Gesellschaft".



Über 30 Millionen Menschen seien in Deutschland ehrenamtlich aktiv. Ganz ohne professionelle Rahmenbedingungen könne es nicht funktionieren. "Und deshalb fühlen wir uns für die Rahmenbedingungen verantwortlich", so Merkel.