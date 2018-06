"Harry Potter" gewann insgesamt sechs Tony Awards. Quelle: Michael Zorn/Invision/AP/dpa

Ein Theaterstück über den bekanntesten Zauberlehrling der Welt und ein ruhiges Folklore-Musical sind die großen Gewinner beim wichtigsten Theaterpreis der Welt. Den Tony Award in der Kategorie bestes neues Theaterstück erhielt "Harry Potter and the Cursed Child" ("Harry Potter und das verwunschene Kind").



Bestes neues Musical wurde in New York "The Bands Visit". Das auf dem Film "Die Band von nebenan" basierende und im Nahen Osten spielende Stück gewann insgesamt zehn Auszeichnungen.