Mitteilung über eine Mieterhöhung. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Ist eine Mieterhöhung rechtlich mit dem Abschluss eines Handy-Vertrags am Telefon vergleichbar? Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich an diesem Mittwoch mit der Frage, ob ein Mieter seine Zustimmung zu einer Mieterhöhung wie bei Fernabsatzverträgen widerrufen kann.



Fernabsatzverträge sind Verträge, die über Fernkommunikationsmittel geschlossen wurden, etwa per Brief oder Telefon. Die Entscheidung könnte erhebliche Auswirkungen haben. Zahlreiche Mieterhöhungen könnten widerrufen werden.