Waldbrand-Rauch über Kalifornien. Archivbild

Quelle: Amanda Myers/AP/dpa

Ein Bericht mehrerer US-Bundesbehörden warnt eindringlich vor schweren Schäden durch den Klimawandel für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Wissenschaftler mahnen, ohne erhebliche Anstrengungen werde der Klimawandel zunehmende Schäden an Infrastruktur und Eigentum in den USA anrichten.



Dadurch sei auch das Wirtschaftswachstum gefährdet. Der Bericht steht in Widerspruch zur Politik von US-Präsident Donald Trump, der an einem durch den Menschen verursachten Klimawandel zweifelt.