Puigdemont sitzt derzeit in Deutschland in Haft.

Der in Deutschland inhaftierte katalanische Ex-Regionalchef Carles Puigdemont hat vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens Widerspruch gegen den Vorwurf der Rebellion eingelegt.



Am 1. Oktober, dem Tag des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums, habe es keinerlei Gewalt gegeben - dies sei aber die Voraussetzung für den Vorwurf der Rebellion, heißt es in dem Widerspruch. Darüber hinaus forderte Puigdemont das Gericht auf, Anschuldigungen zurückzuweisen, er habe öffentliche Mittel veruntreut.