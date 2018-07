Ministerpräsident Babis widerspricht Merkel. Archivbild Quelle: Szilard Koszticsak/MTI/AP/dpa

Nach den Migrations-Vereinbarungen beim EU-Gipfel in Brüssel widersprechen sich Deutschland und Tschechien. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schrieb an die Koalitionspartner SPD und CSU, sie habe von 14 Ländern - darunter Tschechien und Ungarn - auf politischer Ebene Zusagen erhalten, Verwaltungsabkommen über schnellere Rückführungen von Migranten zu schließen.



Die Regierung in Prag wies das zurück. Ministerpräsident Andrej Babis sagte, diese Nachricht sei "völliger Unsinn".