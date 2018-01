Der US-Haushaltsstreit geht weiter. Ein «Shutdown» steht bevor. Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

In den USA ist eine Haushaltssperre in Kraft getreten. Zuvor hatte sich der Senat in Washington nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. Mit dem "Shutdown" werden tausende Beamte in den Zwangsurlaub geschickt und Behörden geschlossen. Die Sperre tritt ausgerechnet am ersten Jahrestag des Amtsantritts von US-Präsident Donald Trump in Kraft.



Zuletzt hatte 2013 ein Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern zu einer Haushaltssperre der Regierung geführt. Er dauerte 16 Tage.