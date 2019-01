Das saudische Regime steht nicht erst seit dem grausamen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Kreuzfeuer internationaler Kritik. HRW erinnert vor allem an das Schicksal von Millionen Menschen im Jemen, die an den Folgen eines seit 2015 andauernden Krieg leiden, der maßgeblich durch Saudi-Arabien befeuert worden ist. Es sei mehr als unglücklich, dass der Tod unzähliger jemenitischer Zivilisten in den vergangenen Jahren die Weltgemeinschaft nicht zu einem entschlossenen Vorgehen gegen Saudi-Arabien habe bewegen können, so HRW. Letztlich habe der Mord an Khashoggi viele Staaten aufgerüttelt und zu Sanktionen bewegt.