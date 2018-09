Simone Lange will SPD-Vorsitzende werden. Quelle: dpa

In der SPD formiert sich massiver Widerstand gegen eine vorzeitige Übergabe des Parteivorsitzes an Andrea Nahles. Nach der SPD in Schleswig-Holstein und Berlin ist auch die Partei in Sachsen-Anhalt dagegen, dass Nahles die kommissarische Führung der Bundespartei übernimmt.



Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange kündigte überraschend ihre Kandidatur für den Vorsitz an. Präsidium und Vorstand der Sozialdemokraten wollen heute in Berlin über das weitere Vorgehen beraten.