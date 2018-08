Seit Tagen wird in Rumänien gegen Korruption demonstriert. Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

In Rumänien sind am dritten Tag in Folge Tausende Bürger auf die Straße gegangen. Sie fordern den Rücktritt der aus ihrer Sicht korrupten sozialliberalen Regierung. Die Proteste verliefen laut rumänischen Medien friedlich. Vielfach waren Eltern mit ihren Kindern gekommen.



Vor dem Regierungssitz in Bukarest kamen rund 10.000 Menschen zusammen. Auch in Cluj-Napoca, Sibiu und in Iasi wurde demonstriert. Am Freitag war es in Bukarest zu blutigen Zusammenstößen gekommen.