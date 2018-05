Protest von Siemens-Mitarbeitern in Görlitz (Sachsen). Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Siemens stehen unruhige Wochen ins Haus: Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschaft haben entschiedenen Widerstand gegen den angekündigten Abbau Tausender Arbeitsplätze angekündigt. Schon zur Verkündung der umstrittenen Pläne am Donnerstag gab es erste Protestaktionen, weitere sind geplant.



Der Münchener Dax-Konzern hat die Streichung von weltweit 6.900 Stellen angekündigt, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Die Werke in Görlitz und Leipzig sollen komplett geschlossen werden.