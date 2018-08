Mehrere Städte in den USA haben sich in den vergangenen Monaten zu "Sanctuary Cities" erklärt - als Reaktion auf die verschärfte Abschiebepraxis der Regierung in Washington. Statt Einwanderer an die Bundesbehörde ICE auszuliefern, schützen sie Immigranten vor willkürlicher Verhaftung. "Wenn Großstädte wie Chicago oder New York sich zu Schutzzonen für Einwanderer erklären, warum können wir hier dann nicht Schutzzonen für Waffenbesitzer einrichten?", so Kibler.